Duyarlılık: Köpeklerin duyma yeteneği insanlara göre daha gelişmiş olduğu için, yüksek sesli ezanı rahatsız edici bulmaları mümkün.

Stres tepkisi: Köpekler yüksek sesli, alışılmadık seslere stres tepkisi verebilirler. Ezan okunması da onları strese sokabilir.

Koruma güdüsü: Köpekler yüksek sesli sesleri tehdit olarak algılayabilir ve sürü/aile üyelerini korumak için havlamaya başlarlar.

Alışkanlık: Bazı köpekler ezanın okunmasına alıştıklarından, her defasında havlama davranışı sergileyebilirler.

Sonuç olarak, köpeklerin ezan sırasındaki havlama davranışı kesin bir nedene bağlanamasa da, muhtemelen onların duyarlılığı ve stres tepkisiyle ilgilidir. Farklı köpeklerin ve çevresel faktörlerin bu davranışı etkilediği düşünülüyor.