Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada birileri olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 2 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

7 saatlik çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Enkazdan kurtarılan kişilerin sağlık durumu iyi

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını aktaran Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çöken binanın olduğu yere AFAD mobil koordinasyon tırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD il müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından, Yerlikaya'nın Konya'ya gittiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Binayla ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre, 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz. Dua bekleriz."

"İçeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar.

Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."

Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.

AFAD: 200 personel sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çalışmalar için AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş, ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır." bilgileri verildi.

DMM: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar." dedi.

KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'da bulunan Yılmaz, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bina çökmesi üzerine bölgeye geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, maalesef çok üzüntü verici bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Konya'da bir binada kendiliğinden bir yıkımın gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Az önce Valimizden bilgi aldık. Sağ olsun ilk andan itibaren Valimiz olay yerindeydi. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu bina kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş. Ruhsatı olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı, nedir durumları onlara bir an önce ulaşıp kurtarmak. Binadan çıkan iki vatandaşımız söz konusu.

Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair. Çıkan vatandaşlardan böyle bir bilgi var. Tabi ki bunun dışında da vatandaşlarımızın olma ihtimali var binada. Her türlü çabayı kurumlarımız ortaya koyuyor. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetim, bütün ilgili kurumlarımız sahada. Az önce Valimize sordum yeterli aracın gerecin olduğunu ifade etti. Her ihtimale karşı başka takviye unsurlar da harekete geçmiş durumda. Ama şu anda yeterli ekipman ve ekiple çalışma yürütüldüğü bilgisi aldık."

"Çeşitli araştırmalar, incelemeler yapılıyor"

Yılmaz, enkaz altındaki vatandaşları sağ salim olarak çıkartmayı temenni ettiklerini ifade etti.

Şu anda temel önceliğin bu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapılıyor. Şu an itibariyle bilgilerimiz bunlar. Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabi ki dua ve temenni ediyoruz, canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Bu konuda henüz söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz çalıştıkça, olay netleştikçe Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile başka toplantılar vesilesiyle buradaydık. Olayı duyunca hemen buraya gelip görmek istedik. Geçmiş olsun, Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin. Çalışan ekibe Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Onlardan iyi haberler almayı temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gücümüzle çalışmaları sürdüreceğiz."

"Yan binalar boşaltıldı"

Ekiplerin tüm gayretiyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Küçük yangın durumu söz konusu olabilir. Ahşap da var biliyorsunuz binada. Şu anda ekipler gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu anda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Temenni ederiz ki başka kişi olmasın ama kesin konuşabileceğimiz bir durumda değiliz. O konuda da her türlü araştırma yapılıyor, işte dinlemeler yapılıyor bir taraftan gördüğünüz gibi, bir taraftan ihtimali olan kişilerle ilgili araştırmalar yapılıyor ama henüz kesin söyleyeceğimiz bir bilgi söz konusu değil. Burada 7 dükkan, 14 daire var, altı dükkan. Cadde üzerindeki binalara benzer o noktada da şunu söyleyeyim hemen yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda her ihtimale karşı o anlamda da bir tedbir alınmış durumda." diye konuştu.



Adalet Bakanı Tunç'tan "geçmiş olsun" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Herkesi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısının soruşturmayı titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

Tunç, Allah'tan ülkeyi ve milleti her türlü afet ve kazadan muhafaza eylemesini diledi.

Kabine üyelerinden, Konya'da çöken binaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binaya ilişkin sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundular.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında, "Konya’da meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Dualarımız ve tüm çabamız, hiçbir can kaybının yaşanmaması içindir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Konya Selçuklu'da meydana gelen bina çökmesinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız ve Bakanlığımızın görevli personelleri olay yerinde çalışmalara nezaret etmektedir. Göçük altında kalan vatandaşlarımıza bir an evvel sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binanın çöktüğü haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Enkaz altında kalan kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Ekiplerimiz sahada, gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Canla başla çalışan arama-kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten, felaketten korusun."

Anahtarı olmadığı için evine giremeyen kişi yaşadıklarını anlattı

Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.