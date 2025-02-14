Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde 112 bin 173 konut satıldı. Böylece, Ocak 2020'de gerçekleşen 113 bin 615 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci ocak ayı rakamına ulaşılmış oldu.

Geçen ayki satışların 32 bin 785'ini sıfır, 79 bin 388'ini ikinci el konutlar oluşturdu. Yüksek faiz oranlarına rağmen ocakta yıllık bazda ipotekli satışlarda görülen yüzde 182,8'lik artış dikkat çekti. Geçen ay satılan konutların 16 bin 726'sında banka kredisi kullanıldı.

AA muhabirine konut satış verilerini değerlendiren sektör temsilcileri, verilerin sevindirici olduğunu ifade ederek, satış adetlerindeki canlılığın sürmesi için üretimin artırılması ve sosyal konut hamlesinin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Faizlerdeki düşüş sürmeli"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarının aralık ayına göre düşse de geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttığını belirterek, "2025'e iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyoruz. Ancak konut satışlarının ideal seviyelere gelebilmesi ve ihtiyacın karşılanması için gerekli adımlar atılmalı ve faizlerin yüzde 1'ler seviyelerine kadar gerilemesi sağlanmalı." dedi.

Ocakta tüm alt kırımlarda yıllık bazda artış yaşandığını dile getiren Kumova, "İpotekli satışlarda yüzde 182,8'lik bir artış olsa da toplam içerisindeki kredili satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. İdeal piyasa koşulları düşünüldüğünde kredili satış oranları düşük seyrine devam ediyor ve sağlıklı piyasa koşullarında kredili satış oranının yüzde 50'lere yaklaşması gerekir." diye konuştu.

Kumova, faiz indirimlerinin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirterek, sosyal konut hamlesi gibi gelişmelerin 2025'in kalanı için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"Kiracılıktan yeniden ev sahipliğine yönelik bir kayma var"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de yıla hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fiyat artışlarından etkilenmemek için nakdi olanlar peşin indirimlerden yararlanırken, birçok kişi de yüksek faiz oranlarına rağmen artan kiralardan kurtulmak ve enflasyona yenilmemek için krediyle konut alımına yöneldi. Azalan konut sahipliği oranları karşısında yavaş yavaş kiracılıktan yeniden ev sahipliğine yönelik bir kayma var. Satışlarda da daha düşük metrekareli evler ön plana çıkıyor. Gayrimenkul her zaman en güvenilir yatırım araçlarından. Faiz indirimleriyle birlikte konut satışlarındaki artış da devam ediyor. İpotekli satışlardaki artış da bunu gösteriyor. Satışlardaki hareketlilik devam ederse bu yıl 1,5 milyon konut satışına ulaşma ve bu rakamı geçme ihtimalimiz bulunuyor."

"TOKİ'nin kiralık konut da üretmesi gerekiyor"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise konut satışlarında birkaç aydır şaşırtıcı rakamlar gördüklerini kaydederek, ocak ayı verilerinin beklediklerinden yüksek geldiğini söyledi.

Özcan, "Özellikle birinci el satış içerisinde önceden satışı yapılan projelerdeki ve kentsel dönüşümü tamamlanan konutlardaki tapu devirlerinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Ama baktığınızda ikinci el satışları sıfır konutlara göre iki kattan fazla. Burada da ana etken yüksek kiralar. Vatandaşlar kira ödemektense kendi konutunu alıp onun taksitini ödemeyi daha doğru buluyor ve bu yöne doğru bir eğilim var." ifadelerini kullandı.

Beklenen faiz indirimlerinin gerçekleşmesi halinde sektördeki canlılığın artıracağını dile getiren Özcan, "Ancak satışların yükünü ikinci el konutlar çekiyor. Burada canlılığın sürmesi için üretimin artırılması gerekiyor. Bu noktada stoklar bitme noktasına gelmiş durumda. Son dönemde açıklanan sosyal konut hamlesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ gibi kurumların sosyal konut üretimini artırması, TOKİ'nin kiralık konut da üretmesi gerekiyor." diye konuştu.