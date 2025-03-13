2025 yılı Şubat ayına ait konut satış rakamları açıklandı. Verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı Şubat ayı verilerine göre konut satışının en az olduğu iller ise sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

VAN’DA ŞUBAT AYINDA KAÇ KONUT SATILDI?

Van’ın, 2024 yılının Şubat ayı rakamlarına göre bu yıl Şubat ayında konut satışını arttırdığı görüldü.

Van’da 2025 yılı Şubat ayı konut verilerine göre 722 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılı Şubat ayında ise Van’da satışı gerçekleşen toplam konut sayısı 620 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 2025 yılı Şubat ayında 221 konut ilk el satış, 501 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şubat ayında satışı gerçekleşen konutların 84 tanesi ise ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının aynı dönemine göre ise gerçekleşen 620 konutun 164 tanesi ilk el, 456 tanesi ise ikinci el satış olarak açıklanmıştı.

2025 yılı Şubat ayı konut rakamlarına göre Van, Elazığ ve Erzurum’dan sonra bölgede en fazla konut satışının yapıldığı 3. il oldu.