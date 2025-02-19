Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nda, Bakanlığın konut fiyatlarını düzenlemeye yönelik 3 önemli çalışmasını açıkladı.

Emlak Konut GYO’nun bugün orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut kampanyasını başlatacağını duyuran Bakan Kurum, Millî Emlak Genel Müdürlüğü iş birliği ile de arsa maliyetini düşürecek yeni adımların atılacağını açıkladı. Bakan Kurum dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde sosyal konut kampanyası kapsamında arsa tahsis süreçlerinin devam ettiğini bu kampanyanın da yıl sonunda başlatılacağını kaydetti.

"KAZANÇLI BİR YATIRIM İMKANI SUNUYORUZ"

Bakan Kurum, Emlak Konut’un orta gelirlilere yönelik yeni kampanyasına ilişkin “Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkânlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla gerek düşük peşinat gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkânı sunuyoruz. Sektörün hareketliliğini artıracak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut duyuracak” dedi.

GAYRİMENKULDE EN İYİ OCAK AYI

Türkiye’de gayrimenkul satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 238 bin 938’e yükselirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak verisi olarak kayıtlara geçti. Toplam satışların yüzde 47’si konutlardan, yüzde 53’ü büyük çoğunluğu arsa ve tarla olmak üzere konut dışı gayrimenkullerde oluştu. Geçen ay tapudaki işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.