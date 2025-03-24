Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta sona doğru yaklaşılırken heyecan da artıyor.

LİDERLİK YARIŞI

Kırmızı Grup’ta özellikle liderlik yarışı büyük çekişmelere sahne oluyor. Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Motolux 68 Aksarayspor arasında liderlik koltuğu bir gidip bir geliyor.

Haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor yeniden liderlik koltuğuna otururken, kendi sahasında Merkür Jet Erbaspor’a karşı şok bir yenilgi alan Motolux 68 Aksarayspor ise 2. sıraya geriledi. 3. Sırada bulunan Çimentaş Elazığspor ise haftayı galibiyetle kapatarak zirve ile arasındaki puan farkını 7 puana düşürdü. Grupta liderlik yarışının son haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

VAN SPOR DERİN BİR NEFES ALDI

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK de haftayı 3 puanla kapatan takımlardan biri oldu.

Kendi sahasında Diyarbekir Spor’u konuk eden ve maçtan 1 – 0 üstünlükle ayrılan temsilcimiz puanını 51’e yükselterek play-off yolunda dev bir adım atmış oldu.

Ligin son haftasına kadar zirve yarışını sürdürecek olan Artı Değer Van Spor FK, öncesinde de play-off’u garanti etmek istiyor. Temsilcimiz, Çarşamba günü lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

TOPLU SONUÇLAR

Menemen Futbol Kulübü 2-2 Ankara Demirspor

Çimentaş Elazığspor 2-0 Somaspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1-0 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Karaman Futbol Kulübü 1-1 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk 4-1 Giresunspor

Motolux 68 Aksarayspor 2-5 Merkür Jet Erbaaspor

Ülkea Nazillispor 0-2 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Belediye Derince Spor 2-3 Bucaspor 1928

PUAN DURUMU