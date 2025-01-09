Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in bahsettiği, hem dar gelirlilere yönelik hem de ilk defa ev alacaklara düşük maliyetli kira öder gibi konut sahibi olmasını imkanı sağlayan sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Mehmet Şimşek, 2024 yılının değerlendirmesini yaptığı ve 2025 yılına yönelik beklentileri paylaştığı konuşmasında, hayat pahalılığının en önemli nedeninin kiralar olduğunu belirtti. Şimşek, bu sorunun para politikasıyla çözülemeyeceğini yeni dönemde konut arzının artırılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın de düşük maliyetli konut üretimi konusunda hazırlık yaptığını, metropollere ağırlık verileceğini söyledi.

FONKSİYONEL KONUTLAR YAPILACAK

Uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, fonksiyonel sosyal konutlar yapılacak. Kitlesel üretim esas alınarak bu yıl için 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığını alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izlenecek.

HEM EV FİYATINDA HEM DE KİRADA DESTEK

Toplu Konut İdaresi’nce inşası devam eden projeler tamamlanırken, yeni programlarla sosyal konut üretimi artırılacak. Yeni projelerle sosyal konut üretimi desteklenirken, hem ev fiyatları hem de kira bazında destek veren bir program olacak. Herkesin ekonomik olarak olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

ÖNCELİK DAR GELİRLİDE

Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda bu yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

240 AYA KADAR VADE İLE ÖDEME İMKANI

Bu konutlar uygun fiyatla, kolay ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanlarıyla konut sahibi olmak mümkün olacak. Haneye giren gelire de bakılacak. Bu konuda büyükşehir ve diğer şehirler arasında fark olması bekleniyor. Haneye giren gelirde 40-45 bin lirayı geçmemesi seçenekler arasında bulunuyor. Projeler 81 ili kapsayacak. Başvuru takvimi duyurulacak ve e-devlet üzerinden yapılacak. Sıfır atık uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.

4 YILDA 200 BİN KONUT

TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlanırken, bunların yaklaşık yüzde 90’ınını sosyal konutlar oluşturuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 125 bin, geçen yıl da 100 bine yakın sosyal konutun inşası tamamlandı. Bu yıl da 250 bin konut yapılması hedefleniyor.

PİYASA DENGELENECEK

Yeni sosyal konut projeleri kira, konut enflasyonunu düşürmede önemli rol oynayacak. Konut arzının artması ile birlikte piyasada dengelenme hedeflenirken, fiyatların düşmesine katkı sunacak.