CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da düzenlenen mitinglerde seçmenle buluştu.

İZDİHAM NEDENİYLE 1 SAAT GEÇ KALDI

Kılıçdaroğlu, miting alanına ilerlerken CHP'nin 2018 seçimlerinde 2,6 oy aldığı Van halkının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sokaklardaki izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü miting alanına 1 saat geç ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binlerce kişinin otobüsü karşılamak için uzun bir caddeyi doldurduğu görüldü.

"KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMALARI BİTİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, Beşyol Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenen mitinginde konuşma yaptı. "Bu ülkeye barışı getireceğiz' diyen Kılıçdaroğlu "Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim" ifadelerini kullandı.

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