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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili , "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'un TSK’ya yönelik iddialarına ilişkin, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" dedi.İHA