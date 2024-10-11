Sahte Mehdi’nin Şaşırtıcı İddiaları

Bu grubun, dini inançları kullanarak müritlerinden maddi kazanç sağladığı ve kaçak kazı yaptığı iddiaları, durumu daha da vahim hale getiriyor.Mustafa Çabuk, dini öğretilerle müritlerini etkilemiş ve birlikte kaçak kazı yaparken yakalanmışlardır; kazdıkları alanlarda "ahit sandığı" arayışında olduklarını belirtmişlerdir. Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ederken, bu açıklamalar kamuoyunda tepkilere yol açmıştır.

Gözaltına Alınma Süreci ve Sonrası

Jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, Çabuk’un liderliğindeki grup, hem dini duyguları istismar edip hem de müritlerinden gayrimenkul alımında maddi kazanç sağlamaktan dolayı gözaltına alınmışlardır. Şu an itibarıyla, Mustafa Çabuk ve 15 müridi adli makamlara sevk edilmiş durumda, bu olay, toplumda dini gruplara karşı olan endişeleri daha da artırıyor.