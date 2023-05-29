Türkiye'nin ikinci tur için sandık başına gittiği seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Sevgili halkım hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf olmanıza susamazdım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayata tutunmaya çalışırken onların haklarının yenmesine müsaade edemezdim. Hakkari'den Edirne'ye Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz.

''MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM''

''Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız her şeyden önce bu toprakların insanı olarak hakkınız için hukukunuz için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarınız için, esnaf kardeşleriniz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık.

Sandıklara sahip çıkan ve halen çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bir özel teşekkürüm de kadınlar ve gençlere. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır.''

''YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR, BURADAYIZ''

''Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.''

Süperhaber