Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve miting için toplananlara Erzurum'da yapılan taşlı saldırıya ilişkin olarak, "Sevgili halkım mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan 5'li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıran bunlardır" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum Mitinginde taşlı saldırıya uğramasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye, makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek… Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs’a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde bu akşam taşlı provokasyon yaşandı.

"Erzurum olayları"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun Erzurum’da maruz kaldığı taşlı provokasyonun hemen ardından bu akşam Twitter hesabından “Erzurum olayları” notuyla yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi.

Bedel ödemeye hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Amaçları insanları korkutmaktır"

“Sevgili halkım. Mafyalar, militanlar, SADATçılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye, makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek.

"Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs’a odaklanın"

Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs’a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız.” t24