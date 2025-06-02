Dün oynanan Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrol Spor AŞ final karşılaşmasını izlemek için Kayseri’ye seyahat eden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri yakınlarında kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza sonrası açıklama yapan Milletvekili Dindar, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

“BİRKAÇ GÜN DAHA MÜŞAHEDE ALTINDA OLACAĞIM”

Milletvekili Dindar, yaptığı açıklamada, “Dün akşam Vanspor-Batmanspor maçını izlemek ve Van halkının bu kıymetli coşkusu ile birlikte olmak amacıyla Ankara’dan Kayseri’ye giderken yoğun yağış nedeniyle bir trafik kazası geçirdim. Yanımda genel merkez çalışanlarımızdan bir emekçi arkadaşımız da bulunmaktaydı. Yaşadığımız ağır kazaya karşın verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür emekçi arkadaşımız hiçbir yara almadan kazadan sıyrılmıştır. Benim sağlık durumum da genel olarak iyidir. Birkaç gün daha müşahede ve kontrollere devam edeceğiz.” dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Milletvekili Dindar, kaza sonrası yardım edenlere teşekkür ederek, “Bu vesileyle kazadan hemen sonra daha araç içinde iken yoldan geçerken yardımımıza gelen Nevşehirli yurttaşlarımıza, çok kısa süre içerisinde gelen ilkyardım ve ambulans ekibine, işlerini titizlikle yapan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği, doktorları ve sağlık emekçilerine, bizleri arayan tüm akraba, arkadaş, yoldaş halkımıza, gerek DEM Parti’den gerekse diğer siyasi partilerden arayan tüm siyasetçilere, milletvekillerine, genel başkanlara, Kayseri’de bile bizi yalnız bırakmayan, süreci sonuna kadar takip eden DBP-DEM Parti Van il eşbaşkanlarımıza ve belediye eşbaşkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

“HEP BİRLİKTE EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Artı Değer Van Spor FK’yi de tebrik eden Dindar, “Yine Van Spor’un sporcuları ve teknik ekibine Van halkının hakkettiği coşkuyu bin bir emekle sundukları için teşekkür ediyorum. Batman Spor ve taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Her iki takımın da başarılarının devamını diliyor ve kutluyorum. Halkımızın her anlamda huzurlu olması, toplumsal barışına kavuşması ve hak ettiği demokratik toplumsal düzeni inşa etmesi için hep birlikte emek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.