Kabine bugün Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANIYOR

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplatıda ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele alınacak.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği, yerel yönetimlere ilişkin düzenlemenin ayrıntıları da Kabine'de ele alınacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK

Ekonomi de sıcak başlıklardan olacak. Türkiye’nin genel ekonomik görünümüne de Kabine'de bir parantez açılacak.

Uygulanan ekonomi programının sonuçları ile birinci yılına yaklaşan, kamuda tasarruf paketinin etkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.