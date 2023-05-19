Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki Türk heyeti, Bezirgan Sınır Kapısı’nda İran İslam Cumhuriyeti heyeti tarafından karşılandı. Daha sonra Kaymakam Türker ve beraberindekiler, Makü Valisi Nader Kazem’iyi makamında ziyaret etti.

Kaymakam Türker, daha sonra Makü Sınır Alayı Konukevinde Tahran Antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü olarak gerçekleştirilen sınır güvenliği toplantısına katıldı. 120 ile 200 Nolu sınır taşları arasında yaşanan yasadışı göç, sınır güvenliği, kaçakçılık, terör ve yasadışı göç konularının ele alındığı toplantının ardından bir açıklama yapan Kaymakam Türker, “1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Tahran Antlaşması gereği Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak mutat toplantı yapılmaktadır.

Hudut makamları arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak yapılan mutat toplantısını, bu defa İran İslam Cumhuriyetinde gerçekleştirdik. Burada mevkidaşlarımızla bir araya gelerek iki ülke arasında bulunan 120 ile 200 Nolu sınır taşları arasında yaşanan yasadışı göç, sınır güvenliği, kaçakçılık ve terör gibi konular ele alınarak mutabakata vardık.

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında sınır boyu yaptırılan beton bloklardan oluşan duvar ise illegal geçişlerin önüne geçti” dedi.

Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüznü Türker başkanlığındaki Türk heyetinde 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kutay Gönül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Alper Güzeltepe, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Eyüp Okusal, Yazı İşleri Müdürü Şahbaz Kurt yer aldı.