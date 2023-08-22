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Kaymakam Aydoğan; hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyerek, en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti. Aydoğan, "Hastane yönetimimizle birlikte Muradiye Devlet Hastanemizde tedavi gören hastalarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Bizler, iyi günde de kötü günde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Burada tedavi gören hemşehrilerimize moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız ve yanlarındayız.

Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle hastane personellerimize, doktorlarımıza ve hastane yönetimimize, hastalarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanenin çocuk bölümünde tedavi gören çocukları da ziyaret eden Aydoğan, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Aydoğan’a ve beraberindekilere teşekkür ettiler. İha