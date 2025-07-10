Milletvekili Türkmenoğlu yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası’nın köklü tarihinden aldığı güçle tarımda, sanayide ve üretimde daima milletin yanında yer aldığını ifade etti. Türkmenoğlu, “Ziraat Bankamız, bu milletin alın terine, emeğine ve üretimine duyduğu saygının somut bir yansımasıdır.” dedi.

“VAN’DA 16 ŞUBE, 94 ATM, 321 PERSONEL”

Ziraat Bankası’nın Van il merkezi ve ilçelerinde toplam 16 şube, 94 ATM ve 321 personel ile vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli hizmet sunduğunu aktaran Türkmenoğlu, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran hizmet anlayışının bölge açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“SOSYAL PROJELERLE KIRSAL KALKINMAYA OMUZ VERMİŞTİR”

Ziraat Bankası’nın sadece finansal hizmet sunmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir güç olduğunu kaydeden Türkmenoğlu, “Banka hem istihdam sağlamış hem tarımsal kredilerle üretimi teşvik etmiş hem de sosyal projelerle kırsal kalkınmaya omuz vermiştir.” Sözlerine yer verdi.

“KADIN ÜRETİCİLERE VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK”

Van’daki genç girişimcilerden kadın üreticilere kadar geniş bir yelpazede finansal destek sağlandığını dile getiren Türkmenoğlu, Ziraat Bankası’nın bu katkılarıyla sosyal adaletin sağlanmasına da önemli destek sunduğunu ifade etti.

Türkmenoğlu açıklamasının sonunda, “Bu vesileyle; ilimize ve bölgemize sundukları katkılardan dolayı, başta Genel Müdürümüz olmak üzere, kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerimize, Yönetim Kurulu Başkanımıza, Bakan Yardımcımıza ve tüm Ziraat Bankası ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.