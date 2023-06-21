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Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Meclis Divanı, Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı. Van TSO çalışmaları ve projelerinin anlatıldığı toplantıda kurul üyeleri de fikir ve önerilerde bulundu.

İKİNCİ TOPLANTI YAPILDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Necdet Takva, ilk toplantıda Yüksek İstişare Kurulu’nun önemi, faaliyet alanları ve odanın çalışmaları hakkında bilgiler verildiğini hatırlattı.

Takva, “Bugün ikinci toplantımızı yapıyoruz. Artık olağan gündemle sizin enerjinizden ve fikirlerinizden kent yararına olduğunu düşündüğümüz faaliyetleri konuşacak, gündeme alacak ve çözümü noktasında ilgili yerlere ileteceğiz. Bugün için belirlemiş olduğumuz gündem maddeleri var. Bu gündem maddeleri çerçevesinde sunacağınız fikir ve öneriler ile bize yol çizmenizi ve perspektif oluşturmanızı istiyoruz. Bu maddelerin yanı sıra varsa yine kentte dair önerilerinizi alacağız.” dedi.

Van’ın havayolu ulaşımında yaşanan sorunlar, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Meslek Komite kararları, Van İli Sanayi Envanteri ve Kazakistan'a iş seyahati düzenlenmesi gündemiyle toplanan kurula, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras bir sunum gerçekleştirdi. İlk toplantıdan bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Aras, kurul üyelerinin fikir/önerilerinin not edileceğini ve takipçisi olacaklarını belirtti.

TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ

Aras, şöyle konuştu: “Odamızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda gerekli görüşmeleri yaptık, girişimlerde bulunduk ve sona gelmek üzereyiz. Bu merkez; üyelerimizin yaşamış olduğu sorunları adli makamlara taşımadan Odamızda çözecek.”

Meslek Komite kararları ve Oda girişimleri hakkında da bilgiler veren Aras çalışmaları madde madde açıkladı.

MESLEK KOMİTE KARARLARI

Kapalı Semt Pazarları yapılması,

Eximbank Ofisi’nin Oda bünyesinde açılması,

Gelincik Sınır Kapısı’nın yeniden faaliyet göstermesi,

Türk-İran Ticaret Odası’nın ilimizde kurulması,

Tuşba Sanayi Sitesi ve Mermerciler Sanayi Sitesi projelerinin yatırım programına alınması,

Korsan sebze-meyve satışının kontrol altına alınması,

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yemek alımlarını yerel üreticiden tedarik etmesi,

Ulusal markaların sigortacılık işlemlerini yerel acentelerden yapması,

Gayrı resmi konaklama alanlarının kontrol altına alınması,

YYÜ ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinin makine-teçhizat eksikliklerinin giderilmesi,

Yemek üreticilerinin kümelenmesi,

Medikal sektöründeki istihdam sorununun çözümü,

İlimizde TOGG Deneyim Noktası kurulması,

İlimizde motor-otomobil sporları etkinliklerinin yapılması,

Küçük Sanayi Sitesi güvenlik sorununun çözümü,

Sanayi Sitesi 2. Etap elektrik altyapısı,

Sanayi Sitesi araç parkı ve kaldırım işgali sorununun çözümü,

UKOME’de VANTSO’nun temsil edilmesi,

Edremit İlçesinde sanayi sitesi yapılması,

Ek uçak seferleri düzenlenmesi,

Uçak bilet fiyatlarının makul seviyeye çekilmesi,

Ankara-İstanbul sefer sayılarının artırılması,

Van- Urmiye / Van-Tebriz uçak seferleri yapılması,

OSB etaplar arası otobüs seferi yapılması,

Kapköy-Van arası İranlı turistlerin en az 5 seferle ücretsiz taşınması,

Kamu bankaları kredi limit sorununun çözümü,

Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin komisyonlarında VANTSO’nun yer alması.

VANTSO’NUN GİRİŞİMLERİ

VANTSO’ya kayıtlı İranlı firmaların devlet bankalarında hesap açabilmeleri,

Tekstil sektöründe istihdam edilmek üzere garantili tekstil eğitimi,

Kapıköy Sınır Kapısı’nın ticari araç geçişine kapalı olması nedeniyle demiryolu üzerinden sınır ticaretinin yapılması,

İranlıların özellikle giyim eşyalarını İran’da ticarete konu ettiklerinden dolayı Kapıköy Gümrük Müdürlüğü’ne özel fatura işlem yapma yetkisi verilmesi,

Van Gümrük Müdürlüğü’ne cam ihtisas yetkisi verilmesi,

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın transit ticarete açılması,

Üzümlü Sınır Kapısı’nın modernizasyonu,

Van-Şırnak Karayolunun ivedi şekilde tamamlanması,

TUBİTAK Bilim Merkezi’nin ilimizde kurulması,

Sınır Ticareti kapsamında biber / salça ithalatı yapılması,

Lojistik Merkez çalışmaları.

KAZAKİSTAN GEZİSİ

Van’ın sanayi envanterinin çıkarılması gerektiğini sözlerine ekleyen Aras, bunun için de odanın çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Aras, “Yeni dönemde farklı ülke ve pazarlara seyahatlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi de bizim için yeni ve bir o kadar da önemli olan Kazakistan’dır. Bu noktada Kazakistan’a yapacağımız iş seyahati için fikir ve önerileriniz bizim için önemlidir.” şeklinde konuştu.

Yapılan sunumun ardından Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, gündem maddeleri ve ilin çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili fikir ve önerilerde bulundu.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Yunus Gökçenay:

Kazakistan son dönemlerde en fazla rağbet gören ülkeler arasında yer alıyor. Genel anlamda baktığımız zaman orada akrabalarımızda çokça var.

Ticari anlamda ilişkilerimizi geliştirmemiz ve gidiş-gelişlerimizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle yapılacak olan geziyi destekliyorum. Şehrimiz için verimli olacaktır.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi / Veysel Parin:

Kazakistan ticaret anlamında önemli ve güzel bir pazar. Bu pazarı es geçmememiz gerektiğini düşünüyorum.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Ertuğrul Balibay:

Kazakistan’da ciddi anlamda bir Kürt nüfus var. Bu bir dergiye de konu oldu. Bu yönüyle bize uzak bir ülke değil. Ticaret açısından bakacak olursak Kazakistan umut vadeden bir pazar. Bize olan yakınlığı ve diğer avantajları kullanarak Kazakistan’a gitmemiz ve bu pazarın içinde yer almamız gerekiyor.

Gündemin diğer bir maddesi olan uçak seferlerine değinmek istiyorum. Uçak biletlerinin fiyatlarını konuşuyoruz. Bence fiyatları konuşmak yerine tek ve en önemli konu olan sefer sayılarını konuşmamız, gündeme almamız ve talebimizi bu doğrultuda iletmemiz lazım. Lojistik Merkez şehrimize kesinlikle değer katacaktır. Bunun dışında Kapıköy ile ilgili girişimler önemlidir ve destekliyoruz. Sektörlerin kümelenmesi şehrimiz için olmazsa olmazdır.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Halil Okur:

Şehrimizde sektörlerin kümelenmesi önemli bir mesele. Bu noktada özellikle Gıda Toptancılarının kümelenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü ilimizde İran turizminin gelişmesiyle birlikte bavul ticareti de gün geçtikçe gelişiyor ve artıyor.

Bu işin dinamiği iyi koordine eder ve yönetebilirsek ilimiz ekonomisine turizm kadar bir katkısı olacaktır. Bu nedenle modern anlamda yapılacak bir Gıda Toptancı Sitesi hem bölgeye hem de İran’a hitap edecektir.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Hacı Tarık Yazıcı:

Genel olarak sorunların çözümü ya da taleplerimizi her zaman karşıdan bekliyoruz. Bence bu noktada kendimize de bir bakmamız gerekiyor. Bunu bir örnekle söyleyecek olursam; İranlı turistler 10 yıl öncesine kadar şehrimize gelmezlerdi. Yapılan projeler ve hayata geçirilen çalışmalar ile bu rüzgar tersine döndü ve her yıl İranlılar şehrimize akın ediyor.

Ancak son zamanda gördüğümüz bir durum var. 5 yıl önce gelen İranlı turist ile bugün gelen arasında çok fark var. Potansiyeli yüksek ve kalite bakımında daha üst seviyede olan turistlerimizi kaybettik. Bunun sebebi bizler miyiz yoksa başka etkenler mi? Bunu bir düşünmeli masaya yatırmalıyız.

100 lira olan otel fiyatı İranlı turist geldiğinde bin liraya çıkıyor. Bu da yaşanan sorunu ve neler kaybettiğimizi ortaya koyuyor ne yazık ki. Hepimizin bu konuda daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Oktay Ukay:

Öncelikle Odamıza bu güzel kurulu kurduğu ve bugün de bizleri bilgilendirici sunumu yaptığı için teşekkür ederim. Kazakistan gezisi Van için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kazakistan pazarının önemini yapacağımız gidiş-gelişlerde çok daha iyi görebileceğiz.

Ayrıca bugün konuşulan konuların arasına otogar sorunu ve çevreyolu sorunu da eklenmelidir. Gerek şehrimizin gelişmesi gerekse de ticaretimizin büyümesi için bu iki konu önemlidir. Oda bu sorunu çözecek konumda değil elbet. Bugüne kadar yapılması gerektiğini söyledi ve sesini duyurdu. Bundan sonra da bu talebimizi yinelemeli ve talepte bulunmalıyız.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Yaşar Şen:

Kazakistan gezisi şehrimiz adına önemlidir. Uygun görürseniz bu geziye OSB’deki sanayicilerimizi de dahil etmek isteriz. Üretim anlamında Kazakistan pazarının bize katkısı çok olacaktır.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi / Fahri Borak:

Sebze-Meyve Hali’ndeki korsa meselesi çok önemli. Bunun üzerinde durmamız ve bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Şehrimiz için önemli bir konu. Kazakistan gezisinin şehrimiz için verimli bir gezi olacağını düşünüyorum.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Yavuz Alpaslan:

Semt pazarları ve Sebze-Meyve Hali’ndeki korsa sorunu ivedilikle çözüme kavuşturulmalı. Bu anlamda gerekli tüm baskıyı ilgili kurumlara ve kişilere yapmamız gerekiyor. Örneğin ilimizde büyük alışveriş merkezleri sattıkları bir ürünü bir seyyar satıcı da aynı fiyata satıyor. O büyük alışveriş merkezimiz vergi ödüyor, maaş ödüyor, SGK yatırıyor, ama seyyar satıcının hiçbir gideri yok. Bu nedenle belediyeler ile görüşülmeli ve soruna çözüm bulunmalı. Ayrıca ilimizde bir trafik sorunu var. Bunun için de yine belediyeler ve ilgili kurumlara sorun bir kez daha iletilmelidir.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Zeki Yaşar Durmaz:

Odanın yapılan çalışmaları ve faaliyetleri çok önemli işler. Bizim bunlara sahip çıkmamız ve her kesime duyurmamız gerekiyor. Bu kadar önemli işler için girişimler var. Bunları herkesin bilmesi ve desteklemesi gerekiyor. Etkin bir şekilde ve hepimizin destekleyeceği şekilde çalışmalarını yürütmeliyiz.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Mehmet Emin Ecer:

Yapılan sunumda ortaya koyulan çalışmalar çok önemliydi. Özellikle sınır ticareti konusu bizim için olmazsa olmazdır. Buna sahip çıkmamız ve sürekli olarak sorunları gündeme getirmemiz gerekiyor. İran bizim için çok önemli bir pazar. Bunun yanına Kazakistan’ı da eklememiz şehrimizin faydasına olacaktır. Aynı şekilde diğer yakın pazarlara da açılmalıyız.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Faruk Tasan:

Toplantı gündeminin yanı sıra 3 önerim olacak. Birincisi yerel esnaftan alışveriş yapılması noktasında farkındalık oluşturulması gerekiyor. İkincisi artan zamlar sonrası fiyatlarda ciddi yükselişler var.

Biz de ne yazık ki üreten bir ülke ve kent değiliz. Bu anlamda halkına üretime yönlendirilmesi noktasında yine farkındalık oluşturulması önemlidir. Üçüncüsü ise ilimizin duayen iş insanları var. Bu isimlerin toplantılarımıza katılması ve bizim onların deneyimlerinden faydalanmamız gerekiyor.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Veli Akdağ:

Kazakistan gezisi için şunu söyleyebilirim. Gezmekte, görmekte fayda var. Bu gezinin şehrimize ve şehrimizin iş insanlarına katkısı olacaktır.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Behçet Işık:

Kazakistan gezisi başta olmak üzere sektörel bazlı düzenlenen tüm fuarlara ve etkinliklere katılım sağlamamız gerekiyor. Bunun ilimiz için ciddi bir katkısı olacaktır. Ayrıca şu öneride bulunabilirim. Akdamar Adası gibi bir güzelliğimiz var. Burada tekstil sektörünü ön planda tutarak bir defile gerçekleştirebiliriz. Bunun da şehrimize katkısı çok büyük olacaktır. Uluslararası bir tanıtıma vesile olacaktır.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi / Abdulkerim İnce:

İlimiz ne yazık ki havayolu ulaşımında ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sorun uzun zamandır devam ediyor ve bir türlü de çözüme kavuşturulamıyor. Daha önce THY yetkilileri de buraya geldi ve girişimler oldu. Seferlere 3 ek sefer daha eklendi. Ancak bu çözüm olmadı. Bu sorunun çözümü noktasında tek ses olmamız ve sürekli olarak gündeme getirmemiz şart.

Van TSO Meclis Başkanı / Turan Avcı:

İlimizin Ankara’daki temsiliyeti çok önemlidir. Yeni dönemde başkanımızın TOBB Konsey Başkanı olması önemlidir. Bunun yanı sıra bürokraside ve siyasette ilimizi temsil eden hemşerilerimize sahip çıkmalıyız. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabiliriz.

Ancak bu şekilde var olan sorunlarımızı Ankara’ya taşıyabilir ve çözümü noktasında elimizi güçlendiririz. Gündemde olan Sebze-Meyve Halindeki korsan, seyyar satıcılar meselesi kentimizin önemli sorunlardır. Bunun için çalışmalı ve gerekli tüm girişimlerde bulunmalıyız.

Ayrıca bizim için büyük önem taşıyan bir mesele var. O da Güner Enerjisi Sistemleri (GES). Şehrimiz güneş bakımında verimli bir şehir. Bizim bunu kullanmamız ve şehrimiz insanlarına kullandırmamız gerekiyor. Ulusal firmaların çoğu alanları kapatmış ve GES projesi yapmış durumda. Şehrimizin iş inşaları içinde girişimlerimiz olmalı ve GES projeleri hayata geçirilmelidir.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Fevzi Çeliktaş:

Gündem maddeleri başta olmak üzere Kurul Üyelerimiz şehrimizin ve üyelerimizin kalkınması, sorunların çözümü ve daha ileriye gitmemiz açısında önemli fikirler paylaştı, önerilerde bulundu. Bizde bunları en iyi şekilde harmanlayacak ve gerekli çalışmaları yapacağız.

Kurulun bize önerileri bize ışık tutacak. Uçak seferleri sorunu hepimizin malumu bir sorun ve çözümü noktasında Van TSO olarak bugüne kadar defalarca gündeme getirdik ve konuştuk. Bundan sonra da bu talebimiz devam edecek. Oda olarak farklı pazarları bugüne kadar ziyaret ettik, bundan sonra da bu gezilerimiz devam edecek.

Kazakistan son dönemlerin önemli pazarı. Bu nedenle yapılacak gezi önemli ve katılımlarınızı bekliyoruz. Yerel esnafın desteklenmesi ve alışverişin onlardan yapılması şehrimize katkı sunacaktır. Bunun için özen göstermemiz gerekiyor.

Paramızın ilimizde kalması ekonomimiz için önemli. Duayen isimleri kesinlikle dinlemeli ve onların önerileri doğrultusunda yürümemiz gerekiyor. Behçet beyin defile fikri çok önemli Diyarbakır bunu yaptı ve tüm dünya Diyarbakır defilesini konuştu. Bizim de böylesi bir tanıtıma imza atmamız lazım.

TAKVA: SORUNLARI MUHATAPLARINA ULAŞTIRACAĞIZ

Fikir ve önerilerin ardından konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Bugün konuşulan gündem maddeleri ve bu maddelerin dışındaki tüm sorun ve taleplerinize kesinlikle müdahale edilmesi gerekiyor. Biz burada oturup sektörel sorunları konuşursak sabaha kadar bir sürü sorun ve konu konuşuruz. Bunun sonu gelmez. Elbette bir araya gelmemiz ve bunları konuşmamız önemli.

Bu bize yol gösteriyor. Arkadaşlarımız gündeme gelen sorunları not ediyor. Bu nokta yapılacak çalışmaları istişare edecek ve gerekli yerlere ileteceğiz. Biz çözüm merci değiliz. İlimizin ve üyelerimizin sorunlarını yetkili/ilgili yerlere iletmekle yükümlüyüz. Burada konuşulan konuları raporlaştıracak ve muhataplarına ileteceğiz.” diye konuştu.

