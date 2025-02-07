Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yurttan adeta kartpostallık manzaralar sunmaya devam ediyor.

Birçok ili etkisi altına alan kar yağışının ardından, valiliklerden ve ilgili mercilerden okulların tatil edilmesine dair açıklamalar ardı ardına gelmeye başladı.

İşte, okulların tatil edildiği iller:

SİVAS'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı.

GÜRÜN'DE OKULLAR TATİL

Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

ORDU'DA 19 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SAKARYA BUGÜN DE TATİL

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

GÜMÜŞHANE

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KAYSERİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının bugün de görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

SİNOP'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; Meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen kar yağışlarının Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin edilmektedir. Hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının, yarın sabah 06:00'dan sonra kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir.

Bu kapsamda; ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kurslarında; 7 Şubat 2025 Cuma (Yarın) Eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim-öğretime, 1 belde ve 1 köyde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde, Sancak Beldesinde ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır.

SAMSUN

Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimi 1 gün ara verildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır.

KASTAMONU'DA 9 İLÇE TATİL

Kastamonu’da kar yağışı etkisini özellikle sahil bölgesinde sürdürüyor. Yağış ve soğuk hava sebebiyle, İnebolu, Doğanyurt, Şenpazar, Çatalzeytin, Abana ilçelerinde taşımalı eğitime, Azdavay, Devrekani, Pınarbaşı ve Küre ilçesinde ise tüm kademelerdeki eğitime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

BOLU, MUDURNU VE GÖYNÜK'TE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın bu yerleşim yerlerinde ikamet eden ortaöğretim öğrencilerini de kapsadığı duyuruldu.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Maçka, Şalpazarı ve Hayrat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Değirmencik ve Taştepe ilk ve ortaokullarında, Çaykara ilçesinde Taşkıran, Uzungöl ve Karaçam mahallelerindeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Sürmene ilçesinde de bazı okullarda eğitime bugün için ara verildiği belirtilen açıklamada, ilçedeki Oylum İlkokulu, Küçükdere Enver-Dursun Yılmaz, Ormanseven ve Aşağı Aksu ilk ve ortaokullarında eğitime bugün için ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yomra ilçesinde Çamlıyurt ilkokulu, Özdil ilkokulu, Maden Ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaptan Ortaokulu, Özdil İmam Hatip Ortaokulu ile Özdil Çok Programlı Lisesi'nde eğitime ara verildiği ifade edildi.

GİRESUN

Giresun'un 5 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime bugün için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 7 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Merkez ile Espiye, Eynesil, Piraziz, Tirebolu ve Keşap ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Bulancak ilçesinin Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç diğer tüm köy okullarında, Eynesil ilçesinin ise Ören beldesindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği, ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı belirtildi.

Doğankent ilçesinin Çatak köyü ve Süttaşı Mahallesi'nde bulunan okullarda eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA

Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu ilçesinde Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde, Seydişehir ilçesinde Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahallelerinde, Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde taşımalı eğitime 7 Şubat 2025 Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde de tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bugün eğitim, öğretim yapılmayacağı ifade edildi.

BURSA

Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Büyükorhan ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Orhaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Büyükorhan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 cuma günü tam gün tüm ilk ve orta derecede okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir"

Ayrıca Orhaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilçemizde özel eğitim ve taşımalı eğitim öğrencilerine 1 gün ara verilmiştir." denildi.

TOKAT

Tokat’ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Almus Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.