Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan, Türkiye İstatistiktik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan geçici verilere göre; 2024 yılı Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki aya göre yüzde 49 oranında azalış göstererek 2 milyon 733 bin 663 oldu. 2024 yılı Ekim ayında ise ülkemizi ziyaret eden toplam yabancı sayısı 5 milyon 448 bin 459 olarak açıklanmıştı.

2023 yılı Kasım ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısı 2 milyon 525 bin 345 olmuştu, bu oran 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,25 oranında artış gösterdi.

2024 yılı Kasım ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 51,01 ile ilk sırada yer aldı.

Kasım ayında ülkemize gelen 2 milyon 733 bin 663 yabancı ziyaretçinin 63 bin 094’ü (yüzde 2.31)günübirlikçi oldu.

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

İstanbul 1 milyon 394 bin 452 ( yüzde 51,01), Antalya 407 bin 941 (yüzde 14,92), Edirne 324 bin 999 (yüzde 11,89), Artvin 114 bin 903 (yüzde 4,20), Hakkari 63 bin 399 (yüzde 2,32).

Geçici verilere göre: 2024 yılı Kasım ayında Ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,11 (1 milyon 638 bin 839) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 9,32 (1 milyon 762 bin 848) değerinde bir artış gerçekleşti.

Diğer geçici verilere göre: 2024 yılı Ocak - Kasım döneminde ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,54 (19 milyon 279 bin 043) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 12,35 değerinde (19 milyon 351 bin 547) bir artış oldu.

VAN’IN SINIR İSTATİSTİKLERİ

2024 yılı Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında 61 bin 516 ziyaretçi sayısı ile Van, Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı.

2024 yılı Ekim ayında Van’a 68 bin 907 ziyaret gerçekleştirirken, bu durum aynı yılın Kasım ayında 61 bin 516 ziyaretçi ile yüzde 10,7 oranında düşüş yaşadı.

2024 Kasım ayında Van’a hava yolu ile hiç yabancı gelmezken, kara yolu ile 61 bin 508 kişi, demir yolu ile 8 kişi giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden ülkemize giriş yapan toplam yabancı sayısı 664 bin 381 olarak açıklandı.

2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanını kullanarak Türkiye’ye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise 264 bin 671 oldu. 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı, Van Ferit Melen Havalimanını ve demir yolunu kullanarak çıkış yapan vatandaşların sayısı 261 bin 581 kişi olarak açıklandı.