Bu ritüelin sebepleri ve sembolizmi, tevhid düşüncesini vurgulamakla birlikte, manevi yükselişi de simgeler. Gökyüzündeki yedi kat, insanın içindeki yedi nefisle örtüşerek her bir tur, maddi dünyanın ötesine geçmeyi ve ruhani bir yükselişe işaret eder. Ayrıca, Kâbe'nin etrafında dönme eylemi, evrendeki düzenin bir parçası olan tüm varlıkların ibadeti gibi algılanır ve Allah'a olan derin bağlılığı temsil eder. İşte Kâbe'nin tavafı, milyarlarca yıldızın galaksiler etrafında dönmesini andıran bu sembolik eylemle, müminlerin Allah'a olan kulluk ve teslimiyetini en saf haliyle ifade ettiği anlamına gelir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi