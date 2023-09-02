Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki fikstürleri belli oldu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇILIŞI İSTANBUL'DA YAPIYOR
Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül'de Rams Park'ta Kopenhag ile oynayacak. Fenerbahçe, 20 Eylül'de Kadıköy'de Nordsjaelland'ı ağırlarken, Beşiktaş ise aynı tarihte deplasmada Club Brugge ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 Eylül / Kopenhag
3 Ekim / Manchester United (D)
24 Ekim / Bayern Münih
8 Kasım / Bayern Münih (D)
29 Kasım / Manchester United
12 Aralık / Kopenhag (D)
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü şöyle: 21 Eylül:
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim:
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim:
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım:
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım:
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık:
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş
Haberler.com