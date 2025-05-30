Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 203 bin artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 316 bin kişi gerileyerek 32 milyon 359 bine düştü. İstihdam oranı da 0,5 puan azalışla yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken, kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü nisanda bir önceki aya göre, 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puan düşüşle yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,9 iken, kadınlarda yüzde 36,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda bir önceki aya göre 1,2 saat azalışla 42,2 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, nisanda aylık bazda 3,4 puan artarak yüzde 32,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak tahmin edildi.