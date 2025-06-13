Uçuş takip firması Flightradar 24'ün verilerine göre, İsrail’in İran'a saldırısının ardından sivil uçaklar iki ülkenin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahasını kullanmayı bıraktı.

İsrail, İran ve Ürdün hava sahasını uçuşlara kapatırken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçuşların çoğu iptal edildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine İran, İsrail, Ürdün ve Irak’a uçmalarını yasaklarken, aralarında Azerbaijan Airlines, Emirates, Flydubai ve Qatar Airways’in de bulunduğu şirketler bölgeye uçuşlarını iptal etti.

Ajet de İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

İsrail’in İran’a saldırısı

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.