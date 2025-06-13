Kısa süre içerisinde inşaatına başlanması beklenen stadın baş mimarı olan ve aynı zamanda Vanlı da olan Bahadır Kul’un referans çalışmaları da merak ediliyor.
Ünlü Vanlı mimar Bahadır Kul’un liderliğinde tasarlanacak olan stat, modern mimarisi ve stat konseptli yapısıyla taraftarları heyecanlandırıyor.
Bahadır Kul Architects (BKA) bünyesinde Türkiye ve yurtdışında çok sayıda stadyum projesinin mimari tasarımında yer alan Vanlı mimarın tasarım sürecinde yer aldığı veya bu süreçte katkı sağladığı bazı stadyum projeleri ise şu şekilde;
Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Samsun Stadyumu
Sivas 4 Eylül Stadyumu
Gaziantep Stadyumu
Eskişehir Stadyumu
Mersin Stadyumu
Uşak Stadyumu
Karşıyaka Stadyumu
Çorum Stadyumu
Karagümrük Stadyumu
Kepez Stadyumu
Gaziosmanpaşa Stadyumu
Malatya Stadyumu
Ankara Stadyumu (İnşaat süreci devam ediyor)
Erzurum Stadyumu
Batum Stadyumu (Gürcistan)
Kerbela Stadyumu (Irak)