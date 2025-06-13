Kısa süre içerisinde inşaatına başlanması beklenen stadın baş mimarı olan ve aynı zamanda Vanlı da olan Bahadır Kul’un referans çalışmaları da merak ediliyor.

Ünlü Vanlı mimar Bahadır Kul’un liderliğinde tasarlanacak olan stat, modern mimarisi ve stat konseptli yapısıyla taraftarları heyecanlandırıyor.

Bahadır Kul Architects (BKA) bünyesinde Türkiye ve yurtdışında çok sayıda stadyum projesinin mimari tasarımında yer alan Vanlı mimarın tasarım sürecinde yer aldığı veya bu süreçte katkı sağladığı bazı stadyum projeleri ise şu şekilde;

Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

Samsun Stadyumu

Sivas 4 Eylül Stadyumu

Gaziantep Stadyumu

Eskişehir Stadyumu

Mersin Stadyumu

Uşak Stadyumu

Karşıyaka Stadyumu

Çorum Stadyumu

Karagümrük Stadyumu

Kepez Stadyumu

Gaziosmanpaşa Stadyumu

Malatya Stadyumu

Ankara Stadyumu (İnşaat süreci devam ediyor)

Erzurum Stadyumu

Batum Stadyumu (Gürcistan)

Kerbela Stadyumu (Irak)