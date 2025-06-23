İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran’dan 15 balistik füze fırlatıldığı açıklandı. IDF açıklamasında, İran'dan İsrail’e fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde alarmların devreye girdiği kaydedildi.
Kudüs’ün güneyindeki Laciş bölgesinde hasar olduğu aktarıldı. İsrail'in kuzeyinde yeni siren seslerinin duyulduğu da belirtildi. İsrail'in güneyindeki Aşdod’a balistik füze düştüğü belirtilirken sağlık görevlilerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA