İsrail ateşkesi ihlal etti.

Hamas'ın dün Gazze'den teslim ettiği cenazenin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'in cesedine ait kalıntılar olduğunu iddia eden İsrail'in, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladığı öğrenilmişti.

Bunun akabinde de İsrail, Gazze'ye saldırı düzenledi.

Düzenlenen saldırıda İsrail, bir kez daha masumları katletti...

ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda 24'ü çocuk, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İSRAİL DURMUYOR

Sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin İsrail işgali altında bulunan Refah bölgesinde dün “Hamas tarafından düzenlendiğini” iddia ettiği saldırıda Yonah Efraim Feldbaum isimli bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Hamas ise saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek İsrail’in iddiasını yalanladı.