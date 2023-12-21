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Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararını yayımladı. PPK, faizi beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 42,5'a yükseltti. Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında sıkılaştırmanın sonuna gelindiği ifade edildi. Ayrıca banka depo TL alım ihalesi düzenleyeceğini belirtti. Yayımlanan duyurunun ardından dolar pek bir değişim göstermezken, euro ise yükselişini hızlandırdı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI EURODA HAREKETLİLİK

Güne 29,13 liradan başlayan dolar kuru 29,15 TL'den devam ederken, euro ise 32,11 TL'ye kadar yükseldi.

İSLAM MEMİŞ 2024 YILINI İŞARET ETTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada 2024 yılını işaret edip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Altın, haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru 29 liraya yerleşti. Gram altın 1970 liraya yükseldi. Bütük ihtimalle yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2500 - 2700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın 1.906,87 TL alış, 1.907,12 TL satış fiyatından işlem görüyor. Ons altın 2.034,44 dolar alış, 2.034,71 dolar satış fiyatından el değiştiriyor. Çeyrek altın alış fiyatı 3.050,98 TL, satış fiyatı ise an itibarıyla 3.118,14 TL.