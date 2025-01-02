Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü iş insanı Dinçer Azaphan, sosyal medyada kendisine yardım edilmesi için paylaşılan görüntülerin ardından ailenin ev ihtiyacını karşıladığını duyurdu.

3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren annenin "Allah rızası için yardım edin, artık yeter. Dayanamıyorum." çağrısına kayıtsız kalmayan Azaphan, aileye destek olacağını belirtti.

“AİLEMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

İş insanı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de sıkça gündeme gelen Dinçer Azaphan, “Ailemize ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Az önce Van'daki aileye ulaşan Onur kardeşimle konuştum. Hüsna ablamızla irtibata geçmiş. Çok güzel bir ev onları ve çocuklarını bekliyor. Allah'ım kimseyi evsiz barksız bırakmasın.”

Az önce Van'daki aileye ulaşan Onur kardeşimle konuştum.Hüsna ablamızla irtibata geçmiş. Çok güzel bir ev onları ve çocuklarını bekliyor. 👩‍❤️‍👨 Allah'ım kimseyi evsiz barksız bırakmasın #van 🏠 https://t.co/hEVmmaVpNc — Dinçer Azaphan (@dincerazaphangs) January 1, 2025