Yüksekova sınır komşularıyla Turizm ağını geliştirmeye devam ederken, İran'dan sonra Irak İnfosu için ilk toplantı yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Van, Hakkari ve Yüksekova'dan bir araya gelen iş insanları, STK'lar ve acenteler, İran infosu gerçekleştirdi. 4 günlük info sonrası İranlı acenteler bölgeye davet edildi. Davet edilen İranlı acenteler Yüksekova Esendere Sınır Kapısında davul zurnayla karşılanırken, İranlı turistlere bölge tanıtılıp geziler düzenlendi. Turistler gezi sonrası ülkelerine memnun bir şekilde uğurlandı.

''2.info çalışması başladı''

Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde İran infosu için ilk toplantı gerçekleştirildi. Yüksekova Esnaf Sanatkârlar Odasının öncülüğünde başlatılan Irak-Yüksekova arasındaki turizm atağı için bir araya gelen STK temsilcileri, iş insanları ve yerel esnaf, Irak ve Yüksekova arasındaki geliş-gidiş bağlantılarını hızlandırmak için 3 günlük İran ziyareti öncesi fikir alışverişinde bulundu. Irak'ta gerçekleşecek 3 günlük ziyaretlerin ardından gelecek Iraklı misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması görüşüldü.

Her şeyi Yüksekova'nın geleceği için yaptıklarını belirten TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe “Aslında tarihi günler yaşıyoruz. Bu oluşum kolay kolay hiçbir yerde olmuyor. Bizde bugün Irak'a gerçekleştireceğimiz 2'inci info için bir araya geldik. Irak'a yapacağımız 3 günlük turizm ziyareti öncesi iş insanlarımız ve ilçenin can damarı olan esnafımızla toplantı gerçekleştik. Irak'tan geldikten hemen sonra misafirlerimizi Yüksekova'da ağırlayacağız” dedi.

Toplantıya Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, TÜRSAB Başkanı Cevdet Özgökçe, Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Gürdal ve çok sayıda esnaf katıldı.