İran'da yaşanan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkilerken, aynı zamanda kalp ve solunum yolu hastalıklarına da neden oldu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

802 KİŞİ HASTANYE BAŞVURDU

Muazi, Huzistan’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle son 24 saatte kalp ve solunum yolu sorunları yaşayan 802 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, “Bu kişilerden 92’si hastaneye yatırıldı, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.” diye konuştu.

EVDE KAL ÇAĞRISI YAPILDI

Bölge halkına uyarıda bulunan Muazi, özellikle çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısı yaptı.

"KIRMIZI ALARM" VERİLMİŞTİ

Huzistan Meteoroloji Kurumu, kum fırtınasının Irak kaynaklı olduğunu belirttiği açıklamasında, perşembe ve cuma günü için havanın halk sağlığı için tehlikeli olduğunu ifade eden “kırmızı alarm” vermişti.

Cuma günü Ahvaz’da havadaki toz miktarının 2.159 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü kaydedilmişti.

HAVA KALİTESİ DEĞERLERİ

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).