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İran'ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü. İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian, saldırının ardından operasyon başlatıldığını belirtti.

YATAKHANEDEKİ 5 ARKADAŞINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

İran'ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı. İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian yaptığı açıklamada, nöbet yerini terk eden bir askerin yatakhaneyi bastığını ve 5 silah arkadaşını vurarak öldürdüğünü ifade etti.

ASKERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.