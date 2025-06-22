Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise saldırısının ardından açıklamada bulundu. İncelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği” kaydedildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, ABD'nin İran'a saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nden ‘acil oturum’ talep etti.

İran: Saldırıya uğrayan nükleer tesislerde sızıntı yok

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, ‘bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit’ teşkil ettiğini bildirdi. Iravani, saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) ‘gözetimi altında gerçekleştiğini’ savunarak, ABD'nin saldırısının BM Şartı'nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Iravani, ‘bu yasa dışı eylemin incelenmesi, kınanması için gerekli tedbirlerin alınması ve sorumluların cezasız kalmamasının sağlanması’ için acil oturum yapılması çağrısında bulundu.