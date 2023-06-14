İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede üniversite sınavına girecek öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi destekleriyle ücretsiz yaz kursu başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) için öğrencilere destek olmak amacıyla oluşturulan yaz kurs programlarından mezun gençlerin ücretsiz olarak faydalanabilecek. Sınırlı kontenjanlarla verilecek olan kurslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin, Van ili İpekyolu ilçesi sınırlarında ikamet etmeleri yeterli olacaktır.

Birinci dereceden şehit ve gazi yakınları (anne, baba, kardeş) ise hiçbir şart aranmadan ücretsiz yaz kursundan faydalanabilecektir. Ön başvurular 15 Haziran 2023 tarihinde başlayacak olup, başvurular online veya şahsen yapılacaktır.

Kursların ön başvuru tarihlerinin son günü ise 22 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek.

Online başvuru için https://e-kurs.meb.gov.tr/Main.aspx, şahsen başvuru için de Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası 4. Kat İpekyolu/VAN adreslerine belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmayan öğrencilerin kaydı dikkate alınmayacaktır.

Ön kayıtlar değerlendirilmeye alındıktan sonra kontenjana giren öğrenciler bilgilendirilecek, Kayıt için de diploma fotokopisi ve 1 adet fotoğraf talep edilecektir” denildi.İHA