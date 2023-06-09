Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezine bağlı sokaklarda sıcak asfalt döküm işi tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, Halilağa Mahallesi’nde Eski Kale Yolu ile Melen Caddesi’ne bağlantısı olan 2 yeni yolda, Tahsin Paşa Sokak ile Eski Kale Yolu’na bağlantısı olan 2 yeni yolda ve Emir Evliya Sokağa bağlantısı olan yeni yolda çalışmalarını tamamladı.

Halilağa Mahallesi’nde toplamda 5 sokakta 750 metre uzunluğundaki yola 7 bin 500 metrekare BSK asfalt, 200 metrekare kilit taşı kaldırım ve 800 metre bordür oluk imalatı yapılan mahalle sokakları vatandaşların kullanımına açıldı.

Yine eş zamanlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Selimbey Mahallesi’nde yürüttüğü yol çalışmalarında Dabbaoğlu Sokak, Haydar Baba 2. Sokak, Keşmir Sokak ve Fedakar Sokak’ta toplam 2 bin metre uzunluğundaki yola 20 bin metrekare BSK asfalt, 750 metrekare kilit taşı kaldırım, bin 500 metre bordür çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına yenilenen sokakları açtı.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki çalışmalarını devam ettirirken, sezon boyunca toplamda 75 bin metrekare asfaltlı ve yenilenen yolu ilçeye kazandırmayı hedefliyor.