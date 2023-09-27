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İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sosyal belediyecilik çerçevesinde İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkıları ile İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen sanat ve mesleki eğitim kursları hemşerilerimize ücretsiz olarak veriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Erçek Yaşam Merkezi, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Sanat Galerisi’ndeki kursları çeşitli branşlarla hizmet vermeye devam ediyor. Erçek Yaşam Merkezimizde; keman, resim, kuaförlük, kreş, el sanatları, okuma yazma, Kuran’ı Kerim, bağlama, bilgisayar ve gitar kursları verilirken, Berivan Kültür ve Sanat Merkezimizde; piyano, gitar bağlama, ahşap yakma, resim, İngilizce, ebru sanatı, bilgisayar, keman, erbane, geri dönüşüm, Kuran’ı Kerim, karakalem, ilk yardım, tiyatro ve okuma yazma kursları veriliyor.

Ayrıca Atatürk Sanat Galerisi’nde de resim ve tiyatro branşlarında kurslarımız yer alıyor. Kurslardan faydalanmak isteyen hemşerilerimiz 2-13 Ekim 2023 tarihleri arasında kurs merkezlerimize ve belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne giderek kimlik fotokopisi ile şahsen kayıt yaptırabilirler. Vatandaşların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimini destekleyen kurslarla her kesime hitap eden sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam edecek” denildi.iha