Şerefiye Mahallesi’nde yer alan ‘Evlendirme Sarayı’, klasik mimariye uygun şekilde 465 metrekarelik bir alanda iki katlı olarak inşa edildi. İpekyolu'nda yaşayan çiftler, mutluluğa ilk adımlarını geniş ve nezih bir alan sunan evlendirme sarayında atabilecekler. Yeni ve klasik dokunuşlarla inşa edilen iç mekanda, 150 kişilik konferans salonu, 100 metrekarelik kokteyl alanı, takı ve etkinlik salonu, gelin ve damat için özel bir fotoğraf stüdyosu yer alıyor.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bu güzel ortamda sevgilerini resmileştirmek isteyen çiftlere kaliteli bir hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Aydın, "İpekyolu ilçemize estetik bir mekan ve geniş bir evlendirme sarayı kazandırdık. Bu saray, çiftlerimize en mutlu günlerinde nezih bir ortamda hizmet verecek.

465 metrekarelik alanda inşa edilen bu iki katlı evlendirme sarayında, 150 kişilik konferans salonu, 100 metrekarelik kokteyl alanı, takı ve etkinlik salonu ile gelin ve damat için özel bir fotoğraf stüdyosu bulunuyor.

Amacımız, çiftlerimize unutulmaz ve özgün bir düğün deneyimi yaşatmaktır. Yeni evlendirme sarayımız, klasik tasarımı ve modern donanımlarıyla bölgenin en gözde düğün mekanlarından biri oldu. Çiftlerimize ve misafirlerimize, bu muhteşem atmosferde eşsiz bir düğün deneyimi sunuyoruz.

Evlendirme sarayının açılışıyla birlikte, İpekyolu ilçemizin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum. Tüm çiftlerimize ve değerli hemşehrilerimize bu mekanı kullanma imkanı sunmaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Her çift, bu güzel sarayda hayal ettikleri düğünü gerçekleştirebilir ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilir. Evlilik hayatlarına bu özel mekanda başlamak, çiftlerimize unutulmaz bir anı bırakacaktır. Yeni evlendirme sarayında evlenecek tüm çiftlere şimdiden mutluluklar dilerim" dedi.iha