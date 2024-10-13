Instagram Takipten Çıkanları Görmenin Yöntemi!

Profilinize girdikten sonra, sayfanın sağ tıklama menüsünden "öğeyi denetle" seçeneğine tıklayın. Ardından, sağ üst köşeden "Console" sekmesine geçerek, belirli bir kodu kopyalayıp yapıştırmanız gerekecek. Bu işlem, Instagram verilerinizi analiz etmenizi sağlayan güçlü bir araçtır.Kodunuzu çalıştırdıktan sonra, takipten çıkmış olan kişilerin listesini kolayca görebileceksiniz. Bu yöntem, takipçilerinizle olan ilişkilerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olurken, Instagram’daki etkileşimlerinizi de optimize etmenizi sağlar.