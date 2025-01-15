Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

TÜİK, konuya ilişkin çalışmaları tamamlayarak, endeksi 2021 temel yıllı olarak ilk defa duyurdu.

Buna göre, inşaat üretimi geçen yıl kasımda yıllık bazda 10,8 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektöründe yüzde 14,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,9 yükseldi

İnşaat üretimi endeksi Kasım 2024'te aylık bazda 3,2 arttı. Endeks, Kasım 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 3,7, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 2,9 artış gösterdi.