Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor. Van Gölü'nden üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculukları sırasında verdikleri mücadele, güzel görüntülere sahne oluyor. Muradiye ilçesindeki Balık bendine gelen ziyaretçiler, binlerce balığın suyun akışının tersine yüzüp, karşılarına çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışmalarına tanıklık ediyor.

Avusturalya’nın Melbourne şehrinden gelen ve yaşadığı deneyimi İHA muhabirine anlatan Kay Brown isimli turist, "1 aylık Türkiye ziyaretimizi gerçekleştirmeye geldik. İstanbul’dan başlayıp sırasıyla Trabzon, Rize ve bu güzel manzaralı yere geldik. Gezdiğimiz yerlerden çok keyif alıyoruz. Yerli halkın da güzel zaman geçirdiğini gördük. Şelaleyi ve burayı çok sevdik" dedi.

"Ülkemin güzelliklerini tanıtmak istiyorum"Turist rehberi Yusuf Bor ise Karadeniz'den başlayıp Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sona erecek bir tura çıktıkların aktararak, "Yaklaşık 12 gün sürecek bu turda, dünyanın öteki ucundan, Avustralya’dan gelen iki değerli misafirimize eşlik ediyorum. Bugünkü durağımız Muradiye Şelalesi idi. Aslında programda yer almıyordu ama bu bölgenin insanı olarak, yöremizi en iyi şekilde tanıtma arzusuyla şelaleye uğramayı tercih ettim.

Bunun yanı sıra sadece mayıs ayında gerçekleşen özel bir doğa olayı var. İnci kefalinin göçü, bildiğim kadarıyla dünyada sadece iki yerde yaşanıyor. Biri Alaska’da, diğeri ise burada. Amerika’da bizzat Alaska’ya gidip o göçü yerinde görme şansı yakaladım. Şimdi aynı güzelliğin Van’da da yaşanıyor olması bana haklı bir gurur veriyor. Burayı tanıtmak benim için büyük bir mutluluk. Kısacası, ülkemin sahip olduğu tüm güzellikleri bir kültür elçisi olarak tanıtmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkese tavsiye ederim"

Halil Öztutmaç isimli vatandaş da, "Rize’den geldim. Daha önce belgesellerde balıkların bu göçünü görüyordum. Bugün buradan geçerken rehber arkadaş tavsiyesi ile görelim dedik. Harika bir yer ve müthiş bir manzarası varmış. Unutulmaz anlardan biri oldu bugünde. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.