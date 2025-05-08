İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yalnızca Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme döneminde akarsu ile dere yataklarına göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanmasının, bulundurulmasının, satışının ve naklinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da yasak avcılıkla etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla 18 aracın kiralandığı belirtilerek, bu araçların jandarma, emniyet, sahil güvenlik ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine tahsis edildiği bildirildi. Ayrıca, yasak döneminde kullanılmak üzere jandarma, sahil güvenlik ve ilçe müdürlüklerine kısa çizme, boy çizmesi, led ışıklı el ve kafa fenerleri, eldiven gibi ekipman desteği de sağlandığı kaydedildi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, inci kefali av yasağı süresince tüm koordinasyonun kendi ekiplerince yürütüldüğü ve kolluk kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin karşılandığı belirtilerek, "İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak kolluk kuvvetlerimizle birlikte 7/24 denetimler gerçekleştiriyoruz. Van’ın ekonomisine büyük katkı sağlayan ve endemik bir tür olan inci kefalini korumak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kaçak avcılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.