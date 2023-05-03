Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim mitinglerine Adıyaman'da devam etti. İmamoğlu konuşması sırasında Edirne T Tipi Cezaevi'nde altı yıldan fazladır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam söyledi.

'SADECE DEMİRTAŞ'A DEĞİL, HAKSIZLIĞA UĞRAYAN HERKESE'

İmamoğlu, Demirtaş'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, yeter. Ben Demirtaş'a defalarca selam söyledim yine söylüyorum. Sadece Demirtaş'a değil, haksızlığa uğrayan herkese."

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına getirmek için 20 Mart’ta bir araya geldiği, AK Parti’nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek üzerinden iktidara göndermede bulunarak "Bu iktidarın bu ülkeye yapabilecekleri bitti. Aklı başında eski bakanları bile 'ben seninle çalışmam' diyor. Daha ötesi var mı?" dedi.

'SEÇİMLERE 'DARBE' DİYECEK KADAR AKILLARI GİTTİ'

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Buluşmamıza her siyasi görüşten insan gelebilir. Başımızın üzerinde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti bu devletin ebediyen yaşamasıdır. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı duracağız. Ben bilirim yok. Yargı siyasetin silahı olamaz. Yargı adamına göre olmaz. Bu iktidarın, bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Memlekete zarar veriyorlar. Her şey daha kötüye gider çünkü bu iktidar milletine yüzünü dönmüyor. Bu iktidarla yol yürümüş aklı başında eski bakanları bile ben seninle çalışmam diyor. Hangimiz evlatlarımızı susturabiliriz?

Kayyum atamalarına son vereceğiz. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Neymiş onlar giderse kaos olurmuş, sen gidersen bu ülkeye huzur gelir. Ekonomiyi düzelteceğiz ve milletimizi ayağa kaldıracağız."

'BİZDEN BAŞKA ŞEHİRLERİ AYAĞA KALDIRABİLECEK BİR GÜÇ YOK'

Kalabalıktan yükselen 'Her şey çok güzel olacak' sloganına, "Hiç şüpheniz olmasın" diye yanıt veren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu seçim parti seçimi değil. Gelecek adına adalet ve demokrasi seçimi. Önemli bir mücadele veriyoruz. Ben kendimi ateş gibi, cıvıl cıvıl hissediyorum. Bizden başka bu şehirleri ayağa kaldıracak bir güç yok. Bu gücün adı milletin tamamı."

Adıyaman Belediye Başkanı'nın İBB ile olan 'Kardeş belediyeler' protokolünü iptal ettiğini hatırlatan İmamoğlu, "Devletin belediye başkanı birinden korkar mı?" diye sordu.

karar