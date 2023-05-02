Wanhaber

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte kürsüye davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkı selamladı. Ardından Vanlılara hitap eden İmamoğlu; “Sizlerden bir talebim var, beni hemşehriniz olarak kabul eder misiniz?” diye sordu.

“VAN BENİ HİÇ ŞAŞIRTMIYOR”

Van’ın kendisini hiç şaşırtmadığını dile getiren İmamoğlu; “Çok güzelsin Van. Bu güzel şehir beni hiç şaşırtmıyor. Ben Van’ı güzel insanlarla sevdim. Uzaktan size hayranlığım vardı, şimdi içinize geldim, ne mutlu bana. Van, Doğunun yıldızı.

Bu güzel güneş Van’dan ülkemize bir başka doğar. Ama Van’ın bütün talihsizliklerini size söz veriyorum milletin ittifakında tek tek yeneceğiz. Van’ın sokaklarını gezerken 8 – 10 yaşındaki çocuklardan, liseli gençlere, genç kızlara varana kadar, Ekrem abi biz adalet istiyoruz demelerini hiç unutmuyorum.” dedi.

“BENİ HEMŞEHRİNİZ OLARAK KABUL EDER MİSİNİZ?”

Kendini bugünden itibaren Vanlıların hemşehrisi olarak kabul ettiğini kaydeden İmamoğlu; “Dünyanın en güzel denizlerinden birisi burada, en güzel doğalarından biri burada. Ama Van hak ettiği yerde değil. Van hakkını alacak. Millet ittifakında Van hakkını alacak, size söz veriyorum. Bir talebim var sizden; Ekrem İmamoğlu’nu hemşehriniz olarak kabul eder misiniz? Ben kendimi bugün itibari ile hemşehriniz olarak kabul ettim, Allah sizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

“HER BİRİMİZ EŞİTİZ”

“Biz devlet ile millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracağız” diyen İmamoğlu, “Van Spor stadını da millet ittifakı olarak biz yapacağız” dedi.

İmamoğlu, şöyle konuştu; “Her birimiz eşitiz. Bu cennet vatanın en doğusundan en batısına hepimiz eşitiz, hiç birimiz arasında fark yok. Bu eşitsizlik sadece bir yönetim sıkıntısıdır, bunu aşacağız. Van Doğu’nun yıldızı olmak zorunda. Van böyle olmazsa Türkiye Cumhuriyeti kalkınmamış demektir. Biz Van’ı Doğunun yıldızı yapacağız. İstanbullu Van’ı görmek için can atmalı. Van’ın kendisi ayrı bir dünya, kahvaltısı ayrı bir dünya. Ama asıl olan insanı, insanı. Bütün bu duygularım içtendir.”

“EN MEGA PROJEMİZ…”

“Millet ittifakının en mega projesi hak, hukuk, adalet projesidir” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bunu başaracağız. Çocuklarımızın eşit eğitim almasını sağlayacağız. Gençlerimizin hayal kurmalarını güçlendireceğiz. Bu toprakların evlatları en güçlü hayalleri kuracaklar.

Çalıştıkları zaman bu memleketin her kademesinde görev alabilecekler. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güçlü bir gelecek vadedeceğiz. Biz bu seçimde hayatını hak hukuk mücadelesine ayırmış olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na oylarınızı istiyoruz. Bu memlekette milletin dediği olacak. Devlette yeni bir anlayışı ortaya koyacağız.

Hiçbir bürokrat bir siyasi partinin asla ve asla memuru değil, milletin memuru olacak, devletin memuru olacak devletin. Haksızlık, hukuksuzluk olmayacak. Bakın bu kardeşinizin elinden seçimi almaya çalıştılar. Ancak milletimiz tam 806 binlik bir demokrasi tokadı attı. Kayyum düzenine son vereceğiz.”

“VAN’IN SORUNLARINI BİLİYORUZ”

Van’ın sorunlarını bildiklerini dile getiren İmamoğlu; “Van’ın bütün konularını biliyoruz. Van’ı turizmin başkentlerinden biri haline getireceğiz. Yıllardır çözülemeyen çevre yolu işini mutlaka çözeceğiz. Hemen seçimden sonra size söz ilk ziyaretlerimden birini benim şehrim Van’a yapacağım. Van’ı yıldız yapmak adına, güneşin doğduğu bu güzel şehrimiz için hızlı tren gibi birçok bağlantı sağlayacağız.

Van Gölü Ekspresini mutlaka Van’a getireceğiz. Van Gölü’nü koruyarak turizmin göz bebeği haline getireceğiz. Van’ın dünya güzeli doğasının tahrip olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Van’ın tramvaya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Van’ın ulaşım problemini hızla çözüp bu yöndeki ihtiyaçları hızla yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı; “Hak, hukuk, adalet herkese eşittir. Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez. Evrensel hukukun verdiği karar iyi biliyoruz ki kimsenin canını acıtmaz. Devletin dini adalettir. Yok bir birimizden farkımız. Ne bir vatandaşımıza zarar gelecek ne de bir karış toprağımıza zeval gelecek. Vanlı kardeşim Türkiye’nin her karış toprağının eşit hissedarıdır. Vatan, millet, bayrak hep birlikte olacağız.

Gelişmiş demokrasimiz ile bunu hep birlikte başaracağız. Kendim için ne istiyorsam sizler için de onu istiyorum, sizler için ne istiyorsam kendim için de onu istiyorum. Bunun adı demokrasi, özgürlük, eşitlik, kucaklaşma seçimidir. Kucaklaşmaya, demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe hazır mıyız? Milletin kazanmasına hazır mıyız? Oylarımızı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanmaya hazır mıyız? Van hazır, biz de hazırız. Size söz bu seçimi millet için kazanacağız, ülkemiz için kazanacağız, 86 milyon insan için, Van için, İstanbul için, 81 il için kazanacağız, hepiniz için kazanacağız. Hepinizi çok seviyorum.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik