Mal ve hizmetlerin üretim ve dağılımı ile beşeri yeteneklerin kullanım ve geliştirilmesini birlikte ele alan Beşeri Kalkınma Endeksi; ekonomik büyüme, ticaret, istihdam, siyasi özgürlük ya da kültürel değerler gibi bir toplumu ilgilendiren tüm konuları ele alıyor.

Söz konusu endeks milli politikalara da yön verebilmesi amacıyla ilk kez il seviyesinde de açıklandı. Raporda yer alan verilere göre beşeri kalkınma endeksinin en yüksek olduğu il Ankara oldu.

Bir yerin gelişmişlik düzeyini bilimsel olarak ele alan parametrelerden biri olan Beşeri Kalkınma Endeksine göre Van, beşeri kalkınmanın en düşük olduğu 3. il olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da beşeri kalkınma endeksi 0,764 olur iken, bir önceki seneye göre değişim oranı ise yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Van’da yaşam beklentisi endeksi 0,887 olur iken, bir önceki yıla göre değişim oranı ise 2,0 oldu.

Van’da gelir endeksi 0,704 olur iken, bir önceki seneye göre değişim oranı yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçti.

2022 yılı verilerine göre il düzeyinde en yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il, 0,891 ile Ankara oldu. Bu ili, 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla izledi. Beşeri kalkınma endeksi en düşük olan il 0,748 ile Ağrı olurken, bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis takip etti.

Beşeri kalkınma endeksinin son 5 yılda en çok arttığı il yüzde 4,1 ile Kilis olur iken aynı dönemde beşeri kalkınma endeksinin en çok düşüş gösterdiği il ise yüzde 0,02 ile Karabük oldu.