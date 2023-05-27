28 Mayıs Pazar günü seçmenler yeniden oy kullanmak için sandık başına gidecek. Yarın hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek. Ülke genelinde olduğu gibi yarın Van'da da yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi kapsamında Vanlılar sandık başına gidecek.

Bu kapsamda Van'da 706 bin 445 seçmen il genelinde kurulacak olan 2 bin 294 sandıkta oy kullanacak. Van'da 706 bin 445 seçmen sandık başına giderek, 2 bin 294 sandıkta oy kullanacak. Seçmenler Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için yarın sandık başına gidecek.

Bu kapsamda yarın en az seçmenin bulunduğu Bahçesaray ilçesinde 36 sandıkta 8 bin 63, Saray'da 43 sandıkta 11 bin 790, Çatak'ta 54 sandıkta 11 bin 957, Gevaş'ta 67 sandıkta 18 bin 200 seçmen oy kullanacak. Diğer ilçelere bakıldığında ise, Gürpınar'da 103 sandıkta 20 bin 775, Başkale'de 109 sandıkta 27 bin 346, Muradiye'de 103 sandıkta 27 bin 480, Çaldıran'da 130 sandıkta 33 bin 277, Özalp'ta ise 129 sandıkta 35 bin 797, seçmen oy kullanacak.

Van'ın en çok seçmenine sahip olan ilçeler ise Erciş ilçesi ve merkez ilçeler. Erciş'te 341 sandıkta 104 bin 40 kişi oy kullanırken, merkez ilçeler Edremit'te 239 sandıkta 82 bin 452, Tuşba'da ise 297 sandıkta 96 bin 92, İpekyolu'nda 643 sandıkta 229 bin 342 kişi oy kullanacak.

Tüm gözler Pazar günü yapılacak olan seçime çevrilirken, bu kapsamda yurt dışında 1 milyon 783 bin 107 seçmen 20-24 Mayıs tarihleri arasında sandık başına giderek oy kullandı. Gümrüklerde oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimde Van'ın İpekyolu ilçesinde 229 bin 342 seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 190 bin 167'si sandık başına gitti. Kullanılan 190 bin 167 oyun 184 bin 451'i geçerli sayılmıştı. Tuşba ilçesinde 97 bin 279 seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 75 bin 459'u oy kullandı. Kullanılan 75 bin 459 oyun 72 bin 827'si geçerli sayılmıştı.

Edremit ilçesinde 84 bin 206 seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 70 bin 779'u sandık başına gitti. Kullanılan 70 bin 779 oyun 70 bin 139'u geçerli sayılmıştı. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimde Van genelinde 556 bin 549 oy kullanılırken, bu oyların 536 bin 739'u geçerli sayılmıştı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE VAN’DA HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde Van'da 531 bin 87 seçmen oy kullandı. Van'da 14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık olarak 170 binin üzerinde seçmen sandık başına gitmedi. Seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van genelinde yüzde 62,19 oranla 333 bin 817 oy olurken, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,61 oranla 191 bin 106 oy almıştı.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan yüzde 1,78 oranla 9 bin 547 oy alırken, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yüzde 0,42 oranla 2 bin 269 oy almıştı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Özalp, Saray, Başkale, Gürpınar, Çatak, Muradiye'de birinci parti olurken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Gevaş ve Bahçesaray ilçelerinde birinci parti olma başarısı göstermişti.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Van'ın hiçbir ilçesinde birinci çıkamadığı görüldü. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İpekyolu ilçesinde yüzde 61,23 oranla 112 bin 932 oy alırken, Tuşba ilçesinde yüzde 60,67 oranla 44 bin 187 oy, Erciş ilçesinde yüzde 55,50 oranla 41 bin 144 oy, Edremit ilçesinde yüzde 62,91 oranla 41 bin 798 oy, Özalp ilçesinde yüzde 80,16 oranla 19 bin 594 oy,

Saray ilçesinde yüzde 72,86 oranla 5 bin 981 oy, Başkale ilçesinde yüzde 76,51 oranla 15 bin 442 oy, Gürpınar ilçesinde yüzde 56,95 oranla 8 bin 818 oy, Çatak ilçesinde yüzde 61,87 oranla 5 bin 702 oy, Muradiye ilçesinde yüzde 67,30 oranla 12 bin 740 oy, Çaldıran ilçesinde yüzde 72,73 oranla 16 bin 410 alırken, Gevaş ilçesinde yüzde 48,19 oranla 6 bin 767 oy,

Bahçesaray ilçesinde yüzde 39,53 oranla 2 bin 302 oy almıştı. Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise, Gevaş ilçesinde yüzde 49,85 oranla 6 bin 999 oy, Bahçesaray ilçesinde yüzde 57,14 oranla 3 bin 327 oy, İpekyolu ilçesinde yüzde 36,59 oranla 67 bin 493 oy, Tuşba ilçesinde yüzde 37,70 oranla 27 bin 453 oy, Erciş ilçesinde yüzde 42,36 oranla 31 bin 401 oy

Edremit ilçesinde yüzde 34,55 oranla 22 bin 956 oy, Özalp ilçesinde yüzde 17,65 oranla 4 bin 314 oy, Saray ilçesinde yüzde 25,28 oranla 2 bin 75 oy, Başkale ilçesinde yüzde 19,84 oranla 4 bin 5 oy, Gürpınar ilçesinde yüzde 41,15 oranla 6 bin 372 oy, Çatak ilçesinde yüzde 35,39 oranla 3 bin 362 oy, Muradiye ilçesinde yüzde 30,80 oranla 5 bin 831 oy, Çaldıran ilçesinde ise, yüzde 24,90 oranla 5 bin 618 oy almıştı.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise, İpekyolu ilçesinde yüzde 1,70 oranla 3 bin 315 oy, Tuşba ilçesinde yüzde 1,31 oranla 953 oy, Erciş ilçesinde yüzde 1,78 oranla bin 323 oy, Edremit ilçesinde yüzde 2,25 oranla bin 494 oy, Özalp ilçesinde yüzde 1,69 oranla 412 oy, Saray ilçesinde yüzde 1,44 oranla 118 oy, Başkale ilçesinde yüzde 3,28 oranla 662 oy,

Gürpınar ilçesinde yüzde 1,36 oranla 211 oy, Çatak ilçesinde yüzde 2,02 oranla 186 oy, Muradiye ilçesinde yüzde 1,52 oranla 288 oy, Çaldıran ilçesinde yüzde 1,95 oranla 441 oy, Gevaş ilçesinde yüzde 1,46 oranla 205 oy, Bahçesaray ilçesinde yüzde 2,04 oranla 119 oy almıştı. Seçime sayılı günler kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise, İpekyolu ilçesinde yüzde 0,48 oranla 891 oy, Tuşba ilçesinde yüzde 0,32 oranla 234 oy, Erciş ilçesinde yüzde 0,35 oranla 259 oy,

Edremit ilçesinde yüzde 0,29 oranla 191 oy, Özalp ilçesinde yüzde 0,51 oranla 125 oy, Saray ilçesinde yüzde 0,43 oranla 35 oy, Başkale ilçesinde yüzde 0,37 oranla 74 oy, Gürpınar ilçesinde yüzde 0,54 oranla 84 oy, Çatak ilçesinde yüzde 0,72 oranla 66 oy, Muradiye ilçesinde yüzde 0,37 oranla 70 oy, Çaldıran ilçesinde yüzde 0,42 oranla 95 oy, Gevaş ilçesinde yüzde 0,50 oranla 70 oy, Bahçesaray ilçesinde ise yüzde 1,29 oranla 75 oy almıştı.

Van Bölge Gazetesi