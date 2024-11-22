Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası, ekim ayında büyük bir canlılık yaşadı. EBS Danışmanlık tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında ikinci el otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,54 artarak 680 bin 849 adede yükseldi.

Bu rakam, son 17 ayın en yüksek ikinci el otomobil satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

2024'TE GEÇEN YILIN SATIŞ RAKAMLARI AŞILABİLİR

Yılın ilk 10 ayında ikinci el otomobil satışlarında yaşanan daralma, ekim ayındaki bu artışla birlikte yüzde 2,71'e geriledi.

Uzmanlar, sektörün bu ivmeyle 2024 yılının sonunda 2023 yılındaki toplam satış rakamı olan 6 milyon 964 bin 700 adedi aşabileceğini öngörüyor.

İkinci el otomobil satışları, bu yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında yükseliş trendine girdi.

Bu dönemden önceki aylarda ise satışlarda düşüş gözlenmişti. Temmuz ayına kadar bu yıl ikinci el otomobil satışlarının arttığı tek ay şubat ayıydı.

Son on iki aydaki ikinci el otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 6,88 düşüş gösterdi.

Bu yıl şu ana kadar gerçekleşen ikinci el otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 2,71'lik düşüş kaydetti.