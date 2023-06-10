Burdur'da korkunç kaza...

Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkisinde Fethiye istikametine giden Ferit Kurt idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritte geçti ve Mehmet Pektaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Pektaş'ın kullandığı otomobil tarlaya savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 kişi can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücü Ferit Kurt ile diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Pektaş, yolcu olarak bulunan Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Azime Bayındır, Abdülkadir Gül, Nidanur Öztürk ve Nurşen Çiftçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan Hatice Yıldız, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; Azime Bayındır ise Isparta'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Cenazeler savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ölenlerin ve yaralıların haberi alan yakınları hastaneye akın etti. İHA