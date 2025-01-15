Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Programı'nda konuştu.

İhracat finansmanı maliyetlerine ilişkin konuşan Bolat, "İhracat finansmanındaki maliyette yeni bir düşüşe gidilecek. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vereceklerini belirten Bolat, Eximbank kredilerinde faizin bir kısmını destekleyeceklerini söyledi.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

77 maddeden oluşan eylem planı ile destek ve iyileştirmeler sunuyoruz.

28 BİN İHRACATÇIYA DESTEK

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında 2024'te 17,6 milyar lira destek sağlamıştık. 2240 ihracatçısı firma bu desteklerden faydalandı. 2025 için 33 milyar lira mal ve hizmet ihracat desteği ayrıldı. 28 bin civarında ihracatçı bu desteklerden faydalanacak.

FİNANSMAN MALİYETİNDE YENİ İNDİRİM YOLDA

Finansmana erişim noktasında bütün imkanları kullandık. Eximbank sermayesi 55 milyar liraya yükseltildi. İhracat finansmanındaki maliyet yeni bir düşürülmeye gidecek. İnşallah yeni bir indirim müjdesini alacağız. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.

Türk Ticaret Bankası, bu yıl 200 milyar TL'ye varan bir finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

8 BİN 500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

İhracatçıya kredi ve sigorta desteği hedefi 50 milyar dolar.

61 şirketin 63 markasını destek kapsamına alacağız. Bu yıl 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vereceğiz.

"EXİMBANK KREDİSİNDE FAİZİN BİR KISMINI DESTEKLEYECEĞİZ"

Eximbank kredilerinde faizin bir kısmını biz destekleyeceğiz. Teknoloji ve yeni pazar odaklı faiz ve kar payı desteğimizi ihracatçılarımıza sunacağız.

Gümrük kapılarında genişletme ve iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.

E-ihracatta hedefimiz toplam ihracattaki payını yüzde 10'lara yükseltmek.