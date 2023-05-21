Olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Basın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarhoş olduğu belirtilen bir kişi, evinin bulunduğu üçüncü kattın balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olayın diğer ekiplere de bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Evinin balkonundan kendini sarkan kişi polis ve itfaiyeyi bir süre uğraştırdı. Şahsın kendini aşağıya atmasını engellemeye çalışan yetkililer uzun süre çaba gösterdi. Balkona çıkarak kendini balkondan atacağını söyleyen kişi daha sonra balkondan inip evine girerek bütün ışıkları kapattı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde duran vatandaşlar olayı izlerken şahsın şov yaptığını belirtti. Şahsın balkondan atma serüveni cep telefonu kamerası ile çekildi. İHA