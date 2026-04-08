Yurt dışındaki yoğun konser temposu sonrası ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tatlıses, ambulansla, hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, ailesini korkuttu. Sanatçının ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye akın etti.

Tatlıses'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, hastane çevresindeki bekleyişin ise devam ettiği kaydedildi.

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek sanatçının sağlık durumuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur.

Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk tespitlerde enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır.

Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir.

Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."

Yapılan açıklamaya göre sanatçının durumunun kritik olmadığı; enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan yapılan açıklamada, "ağır virüs" iddialarının aksine teşhisin bakteriyel enfeksiyon olduğu ve tedavinin bu yönde ilerlediği belirtildi.

2.sayfa'nın haberine göre Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babasının rahatsızlandığını öğrenir öğrenmez hastaneye gitti. Ailenin diğer üyelerinin de süreçle yakından ilgilendiği belirtildi.

AHMET TATLISES BABASININ YANINA GİDEMEDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Ahmet Tatlıses’in ayağında bulunan elektronik kelepçe nedeniyle babasının bulunduğu hastaneye gitmesinin yasak olduğu öğrenildi. Uygulanan tedbir kapsamında Tatlıses’in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamadığı ifade edildi.

HASTANEYE GİDEMEYİNCE CAMİDE BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses’in hastaneye gidememesi nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklediği, gelişmeleri buradan takip ettiği belirtildi.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1952 doğumlu İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. "İmparator" lakabı ile anılır.

"Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar neredeyse 50 albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.

İBRAHİM TATLISES OĞLU AHMET TATLI VE KIZI DİLAN ÇITAK İLE DAVALIK OLDU

Tatlıses, aile üyelerine yönelik sitemlerini de dile getirdi. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" ifadelerini kullanan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini öne sürdü. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" sözleriyle kırgınlığını paylaştı.

Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairesinin yer aldığı blokta geçtiğimiz dönemde büyük bir yangın çıkmış, 168 daireli sitede 40 daire ağır hasar görmüştü. Yangın sırasında İstanbul'da bulunan Tatlıses doğrudan etkilenmemişti. Evinin baştan aşağı yenilendiğini söyleyen sanatçı, yangında en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü dile getirdi. Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular ve sağlıklı yiyeceklerle de dikkat çekti.

İBRAHİM TATLISES'İN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Çocuklarıyla mal varlığı sebebiyle sık sık karşı karşıya gelen Tatlıses,'in serveti dikkat çekti. Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor.

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.